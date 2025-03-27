Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал и ветеранов Росгвардии с Днем войск национальной гвардии. Поздравление президента было опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Росгвардия вносит значительный вклад в решение сложных и ответственных задач по защите правопорядка и безопасности граждан, а также искоренению преступности.

"Вы достойно продолжаете героические ратные традиции, которые были заложены еще в эпоху Российской империи, закалялись в сражениях Великой Отечественной войны и уже после Победы – в борьбе с бандами пособников нацистов, крепли в ходе мероприятий по ликвидации международного терроризма на Кавказе", – отметил Путин.

По словам президента, подразделения Росгвардии четко и грамотно выполняют свои обязанности и добиваются значимых результатов в оперативно-служебной деятельности. Сотрудники ведомства также отвечают за охрану важнейших государственных и промышленных объектов, предприятий транспорта, связи, коммуникаций и многое другое.

Отдельно Путин поблагодарил росгвардейцев, которые участвуют в спецоперации, уничтожая вражеские диверсионные группы и помогая восстанавливать мирную жизнь в освобожденных населенных пунктах. Президент РФ выразил уверенность, что опыт, полученный в суровых испытаниях еще больше сплотит ряды войск нацгвардии и послужит дальнейшему повышению эффективности на всех участках работы.

"Желаю вам новых успехов в нелегкой и благородной службе Отечеству и народу России. С праздником вас – с Днем войск национальной гвардии!" – заключил Путин.

Ранее сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве помогли курьеру, попавшему в нестандартную ситуацию. Мужчина застрял на дереве.

Кроме того, Росгвардия совместно с МВД и ФСБ обеспечит безопасность в Курской области накануне Дня Победы. Все силы, включая спецназ, находятся в полной боевой готовности.