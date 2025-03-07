Хинштейн сообщил о получении одной из высших наград Росгвардии

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Врио губернатора Курской области Александра Хинштейна наградили Почетным знаком директора Росгвардии, который относится к числу высших наград ведомства. Политик сообщил об этом в своем телеграм-канале.

"Росгвардия – это не просто ведомство. Это семья, где каждый готов поддержать друг друга, где ценится профессионализм, преданность делу и готовность служить Родине", – написал Хинштейн.

Глава региона подчеркнул, что испытывает гордость в связи с тем, что имел прямое отношение к становлению этой структуры. Более того, он никогда не прерывал с ведомством связи после ухода, например, в Госдуме по его инициативе было принято более 30 законов в интересах войск правопорядка.

Также Хинштейн отметил важную роль Росгвардии в Курской области во время украинского конфликта.

"От слаженной работы росгвардейцев напрямую зависят спокойствие и безопасность жителей нашего региона. С первых же минут августовского вторжения они принимали непосредственное участие в отражении атак ВСУ", – указал врио Курской области.

Хинштейн рассказал, что множество сотрудников ведомства удостоены государственных наград за мужество и героизм, проявленные в регионе. Причем двое росгвардейцев получили звания Героя России.

Ранее Хинштейн отчитал исполняющего обязанности министра по восстановлению и развитию приграничья Курской области Алексея Карнаушко за озвученный ущерб от действий украинской армии. Тот назвал сумму в 750 миллиардов рублей и заявил, что обстановка в регионе остается напряженной.

Врио губернатора региона отметил, что о каких-либо расчетах или оценках стоимости разрушенной инфраструктуры сейчас говорить нельзя, поскольку ВС РФ не до конца освободили территорию. Нет понимания того, в каком состоянии вернутся населенные пункты, уточнил он.