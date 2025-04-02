Путин поручил сделать более удобной диспансеризацию для работающих граждан

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин поручил кабмину РФ подготовить предложения по повышению дисциплины работодателей в отношении работников, которые проходят диспансеризацию, а также повысить удобство ее прохождения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение необходимо выполнить к 1 июня 2025 года. Также правительству страны необходимо принять меры для повышения информированности россиян о важности диспансеризации и ее роли в улучшении здоровья и увеличения продолжительности жизни.

Кроме того, Путин ожидает от общественного движения "Народный фронт. За Россию" обеспечения мониторинга проблемных ситуаций, с которыми сталкивались россияне при прохождении медосмотров и диспансеризации.

Случаи о наиболее серьезных нарушениях он потребовал направить в кабмин РФ. Доклад по этому поручению должен быть готов до 20 февраля 2026 года.

Увидеть историю диспансеризации и вакцинации москвичи могут при помощи сервиса "Электронная медицинская карта". Там появились новые функции, рассказывал Сергей Собянин.

Москвичи могут отслеживать назначения и результаты обследований в режиме реального времени при помощи раздела "Мои госпитализации". Также появилась история заказов льготного питания в разделе "Моя молочная кухня".

