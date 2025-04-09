Свыше 5 тыс аппаратов выявления заболеваний сердца появились в поликлиниках Москвы

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Свыше 5 тысяч аппаратов для раннего выявления заболеваний сердца появились в поликлиниках Москвы, рассказала заммэра Анастасия Ракова. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Вице-мэр отметила, что современное оборудование столичных медицинских учреждений предоставит пациентам возможность полного обследования сердца. В частности, жителям столицы стали доступны новые кардиографы, системы суточного мониторинга и нагрузочных тестов. Тем временем врачи теперь смогут раньше обнаруживать риски и предотвращать развитие заболеваний.

"Мы регулярно повышаем доступность помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Большое внимание наравне с экстренной медициной мы уделяем профилактике заболеваний сердца. Они развиваются постепенно, но их можно выявить и предотвратить задолго до появления осложнений", – добавила Ракова.

Кроме того, по ее словам, обновленные поликлиники теперь оснащены электрокардиографами, холтеровскими мониторами, аппаратами суточного мониторирования артериального давления и стресс-системами. Они помогают медикам выявлять скрытые патологии и риски, а также оценивать состояние сердца и контролировать уровень артериального давления.

В медучреждения было доставлено свыше 2 тысяч электрокардиографов, более 1,7 тысячи аппаратов для холтеровского мониторирования ЭКГ, свыше 1,4 тысячи систем для круглосуточного измерения артериального давления (СМАД) и 145 стресс-систем, в том числе беговые дорожки и велоэргометры.

В то же время одним из ключевых аспектов в улучшении работы кардиологической службы является внедрение цифровой диагностики. Во всех поликлиниках используются электрокардиографы, которые подключены к системе ЕМИАС.

Современные технологии ускоряют обработку данных исследований и автоматизируют расшифровку ЭКГ, облегчая работу врачей. Те же инструменты используются для анализа холтеровского мониторирования и СМАД, сокращая время диагностики и повышая ее точность.

Между тем москвичи воспользовались электронной медицинской картой (ЭМК) более миллиарда раз с момента запуска сервиса. В сервисе можно найти результаты анализов и обследований, таких как КТ, МРТ, УЗИ и флюорография, а также результаты осмотров врачей, информацию о диспансерном наблюдении и диспансеризации, данные о вызовах скорой помощи, сведения о вакцинации.

Как рассказала Ракова, один из востребованных разделов ЭМК – "Дневник здоровья". С прошлого года в него можно вносить данные через приложение "ЕМИАС.ИНФО" в текстовом, аудио- и фотоформате.