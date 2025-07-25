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25 июля, 23:59

Происшествия

Пожар произошел в административном здании на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Пожар произошел в административном здании на юге Москвы, сообщила пресс-служба столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В ведомстве отметили, что сообщение о возгорании поступило в 20:58 25 июля. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали огонь на площади 40 квадратных метров. Никто из людей не пострадал.

Ранее возгорание произошло в одной из квартир многоэтажного жилого дома на Загородном шоссе на юге Москвы. К его тушению было привлечено 16 сотрудников и 4 единицы техники МЧС.

Также неизвестный мужчина поджег дверь квартиры в Люблино. Сотрудники московской полиции проводят проверку по факту произошедшего.

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