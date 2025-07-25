Пожар произошел в квартире дома на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Возгорание произошло в одной из квартир многоэтажного жилого дома на Загородном шоссе на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

К тушению пожара привлечены 16 сотрудников и 4 единицы техники МЧС.

Ранее неизвестный мужчина в балаклаве облил дверь одной из квартир дома в Люблине горючей жидкостью и поджег ее, после чего скрылся. В результате происшествия никто не пострадал. После случившегося полиция организовала оперативно-розыскные мероприятия по поиску злоумышленника.

До этого пожар произошел в жилом доме на Мытной улице в столице. Огонь охватил две квартиры и балкон на четвертом этаже. Его удалось потушить на площади 100 квадратных метров силами 34 сотрудников МЧС и 10 единиц спецтехники. Из подъезда дома были эвакуированы 15 человек.

Однако в самой горящей квартире обнаружили погибшего. По факту случившегося заведено уголовное дело.

