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01:31

Происшествия

Неизвестный мужчина поджег дверь квартиры в Люблино

Фото: телеграм-канал SHOT

Сотрудники московской полиции проводят проверку по факту поджога двери квартиры в Люблино, сообщила пресс-служба столичного Главного управления МВД России .

Как уточнили в ведомстве, в ОМВД по району Люблино через службу "02" поступила информация о пожаре в доме на улице Совхозная. Прибывшие полицейские установили, что неизвестный мужчина в балаклаве облил дверь одной из квартир горючей жидкостью и поджег ее, после чего скрылся.

В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники полиции проводя оперативно-розыскные мероприятия по поиску злоумышленника.

Ранее в Москве был задержан 13-летний школьник, который поджег дверь полицейского участка. По информации полиции, он действовал по указанию телефонных мошенников. В результате никто не пострадал.

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