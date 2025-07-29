19 человек спасли из пожара на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Что там, Москва?"

Пожарные спасли 19 рабочих из загоревшегося строящегося дома на севере Москвы, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Спасательная операция завершена, в рамках нее с верхних этажей были эвакуированы 9 человек. Однако там еще остаются 6 рабочих, их после проветривания помещений выведут на улицу.

В ведомстве добавили, что открытое горение также удалось ликвидировать.

Во вторник, 29 июля, в доме № 85, который расположен на Большой Академической улице, зафиксировали возгорание. Когда на место происшествия приехали спасатели, горел первый этаж.

Верх объекта был окутан густым дымом. По информации МЧС, 15 рабочих дожидались помощи на 12-м, 14-м и 19-м этажах.

