Около 15 рабочих находятся в загоревшемся строящемся жилом доме на севере Москвы

Около 15 рабочих находятся на верхних этажах строящегося жилого дома, который загорелся на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Возгорание произошло в доме 85 на Большой Академической улице. В тот момент, когда на место происшествия приехали спасатели, горел первый этаж, а верх объекта был окутан густым дымом.

"На 12, 14 и 19-м этажах дожидались помощи 15 рабочих", – уточнили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники МЧС России занимаются спасением рабочих.

Ранее тела четырех человек, в том числе трех детей, были найдены при тушении пожара в одном из домов в СНТ "Рассвет-1" в селе Горный Щит. Кроме того, 6-летний ребенок с ожогами 60% поверхности тела и женщина были госпитализированы.

Еще двое детей были осмотрены медиками, им назначено амбулаторное лечение. Среди причин пожара рассматривалась в том числе неисправность электропроводки на первом этаже. Однако точную причину возгорания установят специалисты.

