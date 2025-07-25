Семь человек эвакуированы при пожаре в доме на Загородном шоссе

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Семь человек эвакуированы при пожаре в жилом доме на Загородном шоссе в Донском районе Москвы. Пятеро из них сумели выйти самостоятельно, еще двоих вывели спасатели, сообщается в телеграм-канале столичного управления МЧС РФ.

Пожарные продолжают работать над ликвидацией возгорания.

Огонь охватил одну из квартир в доме днем 25 июля. К его тушению привлечены 16 сотрудников и 4 единицы техники МЧС.

Ранее многоэтажный дом загорелся на Анапском шоссе в Новороссийске на площади 300 квадратных метров. Его жильцы были эвакуированы. При этом в результате возгорания погиб один человек. Позже огонь удалось потушить.

Причиной пожара был назван хлопок бытового газа. Взрывная волна выбила окна и остекление подъезда. Из-за инцидента в городе ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.