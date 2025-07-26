26 июля, 09:00Происшествия
Четыре человека погибли в пожаре под Екатеринбургом
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Тела четырех человек, в том числе трех детей, были найдены при тушении пожара в селе Горный Щит. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Пожар произошел в одном из домов в СНТ "Рассвет-1" на Самородной улице.
"При тушении огня сотрудниками МЧС обнаружены тела четырех человек: женщины и троих детей: юноши 17 лет и двоих детей в возрасте 3 месяцев и 6 лет", – говорится в сообщении.
Один 6-летний ребенок с ожогами 60% поверхности тела и женщина были госпитализированы. Еще двое детей были осмотрены медиками, им назначено амбулаторное лечение.
Среди причин пожара рассматривается в том числе неисправность электропроводки на первом этаже, точную причину возгорания установят специалисты. Прокуратура начала проверку.
Ранее пять человек погибли при возгорании в селе Песчаном в Оренбургской области. Огнь уничтожил строение на общей площади 120 квадратных метров. Прибывшим на место пожарным удалось потушить возгорание, в ликвидации огня участвовали 26 человек и 12 единиц техники.
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