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30 июля, 07:45

Происшествия

Новости регионов: пожар произошел на складе в деревне Лепсари Ленинградской области

Новости регионов: пожар произошел на складе в деревне Лепсари Ленинградской области

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Уголовное дело возбуждено после обрушения грунта на территории санатория в Кисловодске

В деревне Лепсари Ленинградской области пожар произошел на складе площадью 1,2 тысячи квадратных метров. С огнем боролись более 30 пожарных и 12 единиц техники. Работу специалистов усложнял низкий напор подачи воды из местных источников. О пострадавших не сообщалось. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Уголовное дело возбудили после обрушения офисного здания в Екатеринбурге. Повреждена целая секция. Из здания эвакуировали 24 человека. Как сообщили в МЧС, людей под завалами нет, опасную зону оцепили. По предварительным данным, причиной происшествия стала ветхость конструкции. Также известно, что накануне обрушения на третий этаж подняли несколько тяжелых станков. Прокуратура на данный момент выясняет, кто отвечает за эксплуатацию здания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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