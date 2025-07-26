Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам более 63 млн рублей

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Московская пенсионерка отдала мошенникам имущество на общую сумму более 63,7 миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

"200 тысяч долларов, 20 тысяч евро, 4 миллиона рублей, 5 килограммов золота оказались в руках мошенников после общения пенсионерки с лжесотрудниками государственных и правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

Пожилой женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником сервисной службы. Он сообщил, что в доме будет производиться замена домофона, а для получения новых ключей нужно назвать СМС-код.

После этого женщине позвонил якобы сотрудник Роскомнадзора с сообщением о похищении ее персональных данных, а чтобы сохранить сбережения ей нужно следовать указаниям.

В результате за 5 дней общения с мошенниками, в том числе по видеосвязи, пенсионерка отдала различным курьерам деньги и 20 золотых слитков. Установление всех обстоятельств хищения находится на контроле прокуратуры.

Ранее сотрудники полиции задержали четырех подозреваемых по делу о телефонном мошенничестве. Аферисты под видом соцработников выманили у пожилых людей более 3 миллионов рублей в рамках компенсации за "поддельные" БАДы.

Среди задержанных оказались двое ранее судимых мужчин и две женщины. Возбуждено семь уголовных дел.

