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27 июня, 07:30

Происшествия

Взрыв прогремел в Баку на территории киностудии "Азербайджанфильм"

Взрыв прогремел в Баку на территории киностудии "Азербайджанфильм"

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В Баку на территории киностудии "Азербайджанфильм" прогремел взрыв с последующим возгоранием. Инцидент произошел на складе с пиротехническими средствами. Прибывшие на место пожарные бригады ликвидировали возгорание, а сотрудники полиции оцепили место происшествия. В министерстве культуры Азербайджана сообщили, что специалисты выяснят возможные причины происшествия.

Впервые за 10 лет в самой сухой в мире пустыне Атакама выпал снег. Она находится на западном побережье Южной Америки на территории Чили. По мнению пользователей Сети, осадки в этой местности стали результатом глобального потепления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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