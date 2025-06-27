Взрыв прогремел в Баку на территории киностудии "Азербайджанфильм"

В Баку на территории киностудии "Азербайджанфильм" прогремел взрыв с последующим возгоранием. Инцидент произошел на складе с пиротехническими средствами. Прибывшие на место пожарные бригады ликвидировали возгорание, а сотрудники полиции оцепили место происшествия. В министерстве культуры Азербайджана сообщили, что специалисты выяснят возможные причины происшествия.

Впервые за 10 лет в самой сухой в мире пустыне Атакама выпал снег. Она находится на западном побережье Южной Америки на территории Чили. По мнению пользователей Сети, осадки в этой местности стали результатом глобального потепления.

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