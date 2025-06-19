СК предъявил жителю Подмосковья обвинение в убийстве девушки

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Следственный комитет предъявил обвинение жителю подмосковного Дзержинского, который убил свою 22-летнюю девушку и закопал ее тело рядом с дачей, сообщает управление СК по Московской области в своем телеграм-канале.

"Следствие ходатайствует перед судом об его аресте", – передает СК.

Об убийстве девушки в Подмосковье стало известно накануне. По факту произошедшего правоохранители задержали местного жителя. Как рассказал следствию 21-летний обвиняемый, возлюбленные жили вместе с его мамой и бабушкой. По его словам, 10 июня между ними произошла ссора из-за ревности, в результате молодой человек задушил девушку.

Парень рассказал обо всем своей матери и попросил ее помочь избавиться от тела. Труп, завернутый в покрывало и черные мешки, погрузили в машину, после чего женщина отвезла сына в Тульскую область. Тело молодой человек закопал недалеко от их дачи.

В свою очередь, родственники убитой обратись в полицию, когда поняли, что девушка пропала. Правоохранители выяснили, что она не покидала квартиру, и после допроса мать подозреваемого рассказала о том, что знает. Тело обнаружили в Тульской области.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. В прокуратуре Подмосковья добавили, что Люберецкая прокуратура взяла дело под контроль.

Ранее московский суд приговорил серийного убийцу Владимира Миргорода ко второму пожизненному сроку. В 2005 году ему назначали 6 лет тюрьмы за изнасилование и грабеж. В 2010 году он вышел из колонии, однако в октябре того же года его снова задержали, так как опьяневший Миргород рассказал знакомому и совершенных убийствах. В 2012 его приговорили к первому пожизненному сроку.