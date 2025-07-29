Вулкан Ключевская Сопка проснулся на Камчатке. Это самый высокий действующий вулкан в Евразии. Несколько дней назад с его склонов сошла раскаленная лавина, а теперь в кратере накапливается лава и происходят небольшие пепловые выбросы.

За сутки там зафиксировано больше 200 землетрясений. Если начнется извержение, вулкан может выбросить пепел на высоту до 10 километров, поэтому в регионе продолжает действовать оранжевый код авиаопасности.

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