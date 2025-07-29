Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июля, 14:30

Происшествия

Вулкан Ключевская Сопка проснулся на Камчатке

Вулкан Ключевская Сопка проснулся на Камчатке

Более 2 тыс россиян пострадали в ДТП с питбайками в 2025 году

Новости мира: в Пекине переселили более 80 тыс жителей из-за проливных дождей

Новости регионов: четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

В Подмосковье правоохранители задержали курьера мошенников, которые обманули женщину

Движение затруднено на МКАД в районе Гольянова из-за ДТП

Авария произошла в левой полосе 104-го километра МКАД

Телефонные мошенники начали использовать пенсионеров в качестве курьеров

Новости мира: мужчина открыл стрельбу в центре Нью-Йорка

Автомобиль загорелся на Кантемировской улице в Москве

Вулкан Ключевская Сопка проснулся на Камчатке. Это самый высокий действующий вулкан в Евразии. Несколько дней назад с его склонов сошла раскаленная лавина, а теперь в кратере накапливается лава и происходят небольшие пепловые выбросы.

За сутки там зафиксировано больше 200 землетрясений. Если начнется извержение, вулкан может выбросить пепел на высоту до 10 километров, поэтому в регионе продолжает действовать оранжевый код авиаопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика