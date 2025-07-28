Режим ЧС введен на месте частичного обрушения пятиэтажки в Астрахани

Фото: ТАСС/Дмитрий Дадонкин

Режим ЧС муниципального уровня ввели в Астрахани на месте частичного обрушения в жилом доме, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин.

По его словам, это дает право получить жителям выплаты в объеме 15 675 рублей.

"Также принято решение о компенсации полностью или частично утраченного имущества также за счет средств муниципального образования город Астрахань", – приводит ТАСС слова Бабушкина.

ЧП произошло в доме 6 на улице Ляхова 28 июля. Обрушение коснулось части квартир, расположенных с первого по пятый этаж, возгорания не последовало.

Спасатели эвакуировали 22 человека с самого места обрушения и из соседних подъездов. В МЧС сообщали о троих пострадавших в результате обрушения, однако в Минздраве региона уточнили, что стресс получил лишь один маломобильный житель соседнего подъезда.

По факту произошедшего был создан оперативный штаб. В него вошли представители всех оперативных служб и сотрудники министерства здравоохранения региона. Следователи завели уголовное дело о халатности и уничтожении имущества по неосторожности.

Для жителей дома развернут пункт временного размещения. Прокуратура организовала проверку по факту ЧП.

