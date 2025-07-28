28 июля, 18:41Происшествия
Режим ЧС введен на месте частичного обрушения пятиэтажки в Астрахани
Фото: ТАСС/Дмитрий Дадонкин
Режим ЧС муниципального уровня ввели в Астрахани на месте частичного обрушения в жилом доме, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин.
По его словам, это дает право получить жителям выплаты в объеме 15 675 рублей.
"Также принято решение о компенсации полностью или частично утраченного имущества также за счет средств муниципального образования город Астрахань", – приводит ТАСС слова Бабушкина.
ЧП произошло в доме 6 на улице Ляхова 28 июля. Обрушение коснулось части квартир, расположенных с первого по пятый этаж, возгорания не последовало.
Спасатели эвакуировали 22 человека с самого места обрушения и из соседних подъездов. В МЧС сообщали о троих пострадавших в результате обрушения, однако в Минздраве региона уточнили, что стресс получил лишь один маломобильный житель соседнего подъезда.
По факту произошедшего был создан оперативный штаб. В него вошли представители всех оперативных служб и сотрудники министерства здравоохранения региона. Следователи завели уголовное дело о халатности и уничтожении имущества по неосторожности.
Для жителей дома развернут пункт временного размещения. Прокуратура организовала проверку по факту ЧП.
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