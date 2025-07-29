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29 июля, 07:45

Происшествия

Телефонные мошенники начали использовать пенсионеров в качестве курьеров

Телефонные мошенники начали использовать пенсионеров в качестве курьеров

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Телефонные мошенники начали использовать пенсионеров в качестве курьеров. Один из инцидентов произошел в Барнауле. Там женщина пришла в банк, чтобы снять крупную сумму, однако сотрудники финансовой организации вызвали правоохранителей.

В полиции выяснили, что гражданку запугали неизвестные, которые потребовали снять все деньги со счета и забрать средства других обманутых жертв. В итоге пенсионерка собрала для преступников 2 миллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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