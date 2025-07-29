Авария с тремя автомобилями произошла на 104-м километре МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с тремя автомобилями произошла на внутренней стороне 104-го километра МКАД, сообщает телеграм-канал Дептранса.

Выясняются все обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших уточняется. В настоящий момент на месте работают оперативные службы города.

На месте ДТП движение затруднено на два километра, в Дептрансе рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее 16-летний подросток за рулем "Газели" устроил ДТП на 67-м километре МКАД. По данным прокуратуры, молодой человек не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение. После аварии он был доставлен в больницу.

Также известно, что в автомобиле находился 17-летний друг юного водителя. В каком он состоянии, не сообщалось.

