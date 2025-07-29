В Подмосковье правоохранители задержали курьера мошенников, которые обманули женщину

В Подмосковье правоохранители задержали курьера телефонных мошенников, которые пытались обмануть пожилую женщину. Сначала злоумышленники представились жертве сотовыми операторами. Спустя время они позвонили от лица сотрудников полиции и Центробанка.

Аферисты убедили пострадавшую, что ее голос скопирован и мошенники имеют доступ к ее счетам в банках. После этого они уговорили женщину отдать наличные курьеру. Его удалось задержать во время передачи средств.

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