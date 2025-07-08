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08 июля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": суд начал рассмотрение дела о попытке отравления пирожками с ртутью

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В Зюзинском районном суде Москвы начался процесс по делу Дмитрия Балакина, который попытался отравить своего коллегу пирожками с ртутью.

Судебное заседание закрыли от публики и представителей СМИ. Из зала также вышли родственники обвиняемого.

На видео, опубликованном в Сети, видно, как Балакина под конвоем заводят в прозрачный бокс зала суда. До этого он пять месяцев провел в СИЗО.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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