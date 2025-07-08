"Московский патруль": суд начал рассмотрение дела о попытке отравления пирожками с ртутью

В Зюзинском районном суде Москвы начался процесс по делу Дмитрия Балакина, который попытался отравить своего коллегу пирожками с ртутью.

Судебное заседание закрыли от публики и представителей СМИ. Из зала также вышли родственники обвиняемого.

На видео, опубликованном в Сети, видно, как Балакина под конвоем заводят в прозрачный бокс зала суда. До этого он пять месяцев провел в СИЗО.

Подробнее – в программе "Московский патруль".