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04 июля, 07:30

Общество

В Москве участились жалобы на агрессию со стороны таксистов

В Москве участились жалобы на агрессию со стороны таксистов

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В Москве участились случаи агрессивного поведения водителей такси. Пассажиры все чаще жалуются на грубость, отказ следовать просьбам сделать тише музыку или быть аккуратнее за рулем, а некоторые поездки заканчиваются даже физическим конфликтом.

Если водитель переходит к физической агрессии, юристы рекомендуют снимать происходящее на телефон, просить остановить машину, искать свидетелей и обращаться в полицию. За противоправные действия водителю может грозить не только штраф, но и уголовная ответственность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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