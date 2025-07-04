В Москве участились жалобы на агрессию со стороны таксистов

В Москве участились случаи агрессивного поведения водителей такси. Пассажиры все чаще жалуются на грубость, отказ следовать просьбам сделать тише музыку или быть аккуратнее за рулем, а некоторые поездки заканчиваются даже физическим конфликтом.

Если водитель переходит к физической агрессии, юристы рекомендуют снимать происходящее на телефон, просить остановить машину, искать свидетелей и обращаться в полицию. За противоправные действия водителю может грозить не только штраф, но и уголовная ответственность.

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