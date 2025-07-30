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Новости

30 июля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полицейские арестовали грабителя в Подмосковье

"Московский патруль": полицейские арестовали грабителя в Подмосковье

"Московский патруль": полицейские ликвидировали две нарколаборатории в Подмосковье.

"Московский патруль": перед судом предстал таксист, изнасиловавший пассажирку

"Московский патруль": дело серийного отравителя из Балашихи направлено в суд

"Московский патруль": девушка-зацепер погибла на станции Кусково МЦД-4

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 июля

Землетрясение магнитудой 6,5 балла произошло у побережья Камчатки

Новости регионов: сильнейшее с 1952 года землетрясение произошло на Камчатке

Два автобуса вспыхнули на территории предприятия в Кубинке

После землетрясения на Камчатке начал извергаться вулкан Ключевская Сопка

Мужчина напал на жительницу Подмосковья, пытаясь украсть у нее телефон. Однако быстро отреагировавшая женщина бросилась в погоню, повалила вора на асфальт и вернула свою собственность.

Оперативно прибывшими сотрудниками полиции правонарушитель был задержан недалеко от места преступления и доставлен в территориальное подразделение. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Грабитель сейчас в СИЗО. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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