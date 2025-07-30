"Московский патруль": полицейские арестовали грабителя в Подмосковье

Мужчина напал на жительницу Подмосковья, пытаясь украсть у нее телефон. Однако быстро отреагировавшая женщина бросилась в погоню, повалила вора на асфальт и вернула свою собственность.

Оперативно прибывшими сотрудниками полиции правонарушитель был задержан недалеко от места преступления и доставлен в территориальное подразделение. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Грабитель сейчас в СИЗО. Подробнее – в программе "Московский патруль".