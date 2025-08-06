Более 30 станций метро откроют в Москве в ближайшие 5 лет

В течение 5 лет в Москве планируется открыть более 30 станций метрополитена. Это позволит обеспечить доступ к подземке для жителей районов, где раньше приходилось пользоваться автобусами и делать пересадки.

В настоящее время в городе ведется строительство 3 новых линий. В работе специалисты задействуют тоннелепроходческие комплексы. Такое оборудование позволяет строить подземные пути даже в самых сложных гидрогеологических условиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.