В Египте задержали россиянина за дебош на борту чартера

В Египте задержан россиянин, который устроил дебош на борту чартерного рейса. По словам очевидцев, мужчина был в невменяемом состоянии, алкоголь он начал употреблять еще до вылета. Во время полета пассажир пошел выяснять отношения с членами экипажа, попытки успокоить дебошира не помогли.

Наоборот, он стал агрессивно вести себя по отношению к бортпроводницам и пассажирам, бросаясь на людей. После приземления в Хургаде авиадебошир оказал сопротивление уже местной полиции. Теперь мужчине предстоит отвечать сразу за два инцидента – нападение на стюардесс и на сотрудников охраны.

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