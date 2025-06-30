ФСБ задержала двух жителей Крыма за передачу СБУ фото военной техники

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Сотрудники ФСБ задержали двух крымчан за передачу Службе безопасности Украины (СБУ) фотографий и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным службы, жители Крыма 1977 и 1993 годов рождения в интересах спецслужб Украины вместе с фото и видео передавали координаты расположения объектов на территории региона и информацию о категории сотрудников, работающих там.

В ФСБ добавили, что россиян завербовали через мессенджер Telegram. Материалы они отправляли через украинский чат-бот.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о государственной измене. Задержанные дали признательные показания, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Один из фигурантов рассказал, что собирал данные о российских военных в Ялте по заданию некого Николая, который связался с ним. По его словам, собеседник попросил его помочь зафиксировать объекты РФ. Проезжая мимо необходимого места, мужчина снял объект на видео и передал материалы в Telegram. После этого его задержали сотрудники ФСБ.

Как сообщил второй задержанный, он самостоятельно записал на видео движение поезда с нефтепродуктами, сфотографировал нефтебазу с комплексом "Панцирь-С" и отправил данные в Telegram-канал. В ответ ему поступила инструкция с удалением сообщений и очисткой кеша.

На фоне активности спецслужб Украины ФСБ призвала жителей РФ сохранять бдительность и не общаться с незнакомцами в мессенджерах.

Ранее в Запорожской области ФСБ задержала медика, который собирал личные данные пациентов и передавал их украинским спецслужбам. Против него завели уголовное дело о госизмене. Наказание по статье предусматривает пожизненное лишение свободы, уточнили в ведомстве.