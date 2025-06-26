Задержанная в Новороссийске не видела "ничего плохого" в передаче данных Киеву

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Задержанная жительница Новороссийска, которая передавала Украине данные о Военно-морском флоте (ВМФ) России и системах ПВО, заявила, что не видела в этом "ничего плохого". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео допроса.

О задержании женщины стало известно 26 июня. По данным ФСБ, она связалась с проукраинской террористической организацией и по ее указанию собирала информацию о местоположении российских военных кораблей и объектах ПВО. Полученные сведения она отправляла куратору через мессенджер Telegram.

На допросе она призналась, что сотрудничала с Киевом за деньги. Ей предъявлено обвинение по статье о госизмене.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали женщину, которая по заданию украинских спецслужб собирала данные о ВС РФ для совершения теракта. Возбуждено уголовное дело, фигурантка заключена под стражу.