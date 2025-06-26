26 июня, 15:39Происшествия
Задержанная в Новороссийске не видела "ничего плохого" в передаче данных Киеву
Фото: depositphotos/Grigorenko
Задержанная жительница Новороссийска, которая передавала Украине данные о Военно-морском флоте (ВМФ) России и системах ПВО, заявила, что не видела в этом "ничего плохого". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео допроса.
О задержании женщины стало известно 26 июня. По данным ФСБ, она связалась с проукраинской террористической организацией и по ее указанию собирала информацию о местоположении российских военных кораблей и объектах ПВО. Полученные сведения она отправляла куратору через мессенджер Telegram.
На допросе она призналась, что сотрудничала с Киевом за деньги. Ей предъявлено обвинение по статье о госизмене.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали женщину, которая по заданию украинских спецслужб собирала данные о ВС РФ для совершения теракта. Возбуждено уголовное дело, фигурантка заключена под стражу.
Новости регионов: ФСБ задержала россиян, готовивших подрыв в Запорожской области