Жительница Новороссийска задержана за передачу Украине данных о ВМФ и ПВО

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

В Новороссийске силовики задержали женщину, которая передавала украинской спецслужбе данные о Военно-морском флоте (ВМФ) России и системах противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ЦОС ФСБ.

Как выяснили правоохранители, женщина работала на гражданском судне в Новороссийском и Сочинском портах, где и произошло задержание. Она самостоятельно связалась с проукраинской террористической организацией, подконтрольной зарубежным спецслужбам, и по ее заданию собрала информацию о местоположении российских военных кораблей и объектах ПВО.

Эти данные она отправила куратору через Telegram. Однако благодаря оперативно принятым мерам ФСБ удалось предотвратить поражение военной техники и личного состава Вооруженных сил России, а Украина извлечь пользы из этой информации не смогла.

Во время допроса женщина призналась, что сотрудничала с украинской стороной за деньги. При этом на вопрос о том, почему она согласилась действовать против своей страны, задержанная ответила, что "не видела в этом ничего плохого".

В ведомстве уточнили, что женщина была арестована, ей предъявили обвинение по статье о государственной измене. Наказание предполагает лишение свободы до 20 лет.

ФСБ предупреждает, что украинские спецслужбы активно используют мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России), для вербовки граждан и вовлечения их в диверсионную деятельность.

Служба уже обращала внимание граждан на этот факт во время задержания другой женщины, также работавшей по заданию украинских спецслужб. В Санкт-Петербурге она собирала информацию о российских военных и членах их семей для совершения против них теракта.

Во время допроса женщина призналась, что кураторы просили ее узнать расположение зданий, въездов, выездов и наличие машин. Также она должна была выяснить, горит ли свет в домах и сколько там людей. Против нее возбуждено уголовное дело о пособничестве в теракте, она находится под стражей.