ФСБ задержала сотрудника медорганизации Мелитополя за передачу данных пациентов Киеву

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В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали медика, который собирал личные данные пациентов и передавал их украинским спецслужбам. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Правоохранители выяснили, что житель Мелитополя числился работником одного из медицинских учреждений региона. Против него завели уголовное дело о госизмене. Наказание по статье предусматривает пожизненное лишение свободы, уточнили в ведомстве.

На фоне произошедшего сотрудники ФСБ вновь обратились к гражданам с предупреждением об активной работе украинских спецслужб в интернете, соцсетях и мессенджерах. Используя указанные платформы, противники пользуются доверчивостью россиян и вовлекают их в незаконную деятельность, принуждая совершать тяжкие преступления.

В ФСБ призвали граждан быть внимательными и не поддаваться на провокации. Также рекомендуется избегать общения с незнакомцами в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России).

С аналогичным призывом правоохранители выступали ранее после задержания 44-летнего жителя Крыма, который сотрудничал с украинской Службой безопасности вследствие вербовки через Telegram. По заданию куратора он проводил сбор сведений о транспортной инфраструктуре полуострова и местах дислокации военных частей. Его поймали при попытке забрать из тайника более килограмма взрывчатого вещества для изготовления взрывного устройства.

Еще одну завербованную женщину задержали до этого в Новороссийске. Установлено, что она передавала кураторам данные о местоположении российских военных кораблей и объектов ПВО. Сейчас она находится под стражей, ей предъявили обвинение по статье о госизмене.