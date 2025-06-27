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27 июня, 09:49

Безопасность

ФСБ призвала воздержаться от общения с незнакомцами в Telegram и WhatsApp

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ФСБ России призвала граждан не использовать мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России) для общения с незнакомцами. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Заявление ФСБ сделала после задержания 44-летнего жителя Крыма, который сотрудничал с украинской Службой безопасности вследствие вербовки через Telegram. По заданию куратора он проводил сбор сведений о транспортной инфраструктуре полуострова и местах дислокации военных частей.

Его поймали при попытке забрать из тайника более килограмма взрывчатого вещества для изготовления взрывного устройства, отметили в ФСБ.

В связи с произошедшим ведомство напомнило об активной работе украинских спецслужб по поиску в интернете людей, которые могут стать исполнителями террористических актов и диверсий.

"Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в сети Интернет призываем российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами", – заключили в службе.

Накануне, 26 июня, в Новороссийске силовики задержали женщину, которая также была завербована Украиной через Telegram. Она передавала кураторам данные о местоположении российских военных кораблей и объектах ПВО.

Благодаря оперативно принятым мерам ФСБ удалось предотвратить поражение военной техники и личного состава Вооруженных сил России. Злоумышленница находится под стражей, ей предъявили обвинение по статье о госизмене.

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