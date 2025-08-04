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04 августа, 17:51

Транспорт

Почти 4 тысячи автомобилей собрались у Крымского моста

Фото: ТАСС/Роман Соколов

Почти 4 тысячи автомобилей стоят в заторе у Крымского моста. Время ожидания проезда со стороны Кубани превышает пять часов, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 2 620 транспортных средств. Время ожидания – более пяти часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 827 транспортных средств. Время ожидания – около трех часов", – уточняется в сообщении от 16:00 понедельника, 4 августа.

Как отмечает РИА Новости, обычно большие заторы вырастают перед въездом на Крымский мост в курортный сезон. В связи с чем увеличено число постов досмотра и ужесточены меры безопасности. При этом проезд разрешен только легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует по отдельному маршруту через новые регионы и Керченский пролив.

Ранее очередь у въезда на Крымский мост достигала 960 машин. Затруднения движения фиксировались утром 14 июля. При этом время ожидания для водителей составляло более трех часов.

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