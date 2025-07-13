Очередь на Крымском мосту выросла до 1 253 машин

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1 253 автомобиля находятся в очереди на Крымском мосту, сообщает телеграм-канал информационного центра сооружения.

Затруднения в проезде по мосту начались примерно с 03:00 по московскому времени, когда со стороны Тамани своей очереди ждали 74 авто. По данным на 08:00, очередь выросла до 1 055 машин. Водители и их пассажиры рискуют прождать свыше трех часов.

Уточняется, что со стороны Керчи в очереди на проезд находятся 198 транспортных средств. Здесь ожидание составляет около часа.

12 июля автомобили начали скапливаться на подъездах к мосту еще утром. Затем движение по сооружению было восстановлено. По данным на 22:00 того же дня, затруднений в проезде через досмотровые пункты не наблюдалось.

