Движение на внешней стороне 16-го км МКАД восстановлено

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Движение на внешней стороне 16-го километра МКАД полностью восстановлено, сообщает пресс-служба Дептранса.

Автомобилистов ранее предупреждали о затрудненном проезде на данной трассе после подтопления проезжей части, которое произошло из-за непогоды в столице. На месте ЧП работали сотрудники оперативных служб.

Сильный дождь с грозой, градом и порывами ветра до 15–20 метров в секунду могут задержаться в Москве до конца субботы, 12 июля. К настоящему моменту в центре столицы выпало около четверти от месячной нормы осадков.

На фоне неблагоприятных погодных условий жителей и гостей Москвы призвали к внимательности во время нахождения на улицах. При этом до 21:00 14 июля в городе действует желтый уровень погодной опасности из-за грозы.