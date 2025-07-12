Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Около 190 машин остаются в очереди на въезд по Крымскому мосту, сообщает телеграм-канал информационного центра объекта.

Автомобили начали скапливаться со стороны Керчи примерно к 05:00 по московскому времени. Тогда из Краснодарского края проезда ожидали свыше 200 машин. В течение нескольких часов, начиная с 09:00, с обеих сторон моста наблюдались проблемы с движением, в очереди суммарно стояли около тысячи автомобилей.

К настоящему моменту затора со стороны Тамани не наблюдается, а время ожидания проезда через пункт досмотра со стороны Керчи составляет порядка часа.

Также очередь из 950 машин была зафиксирована на Крымском мосту ранним утром 7 июля. В тот момент время ожидания достигало трех часов. При этом со стороны Керчи никаких очередей не было.

До этого, вечером 5 июля, движение транспорта по мосту было временно прекращено. В очереди со стороны Тамани оказались 320 автомобилей, а со стороны Керчи – 340. Спустя несколько часов движение транспорта по Крымскому мосту полностью восстановилось.