Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Движение по Крымскому мосту восстановлено, очередей на подъездах не осталось, сообщает телеграм-канал информационного центра объекта.

По состоянию на 22:00 по московскому времени, затруднения в проезде к досмотровым пунктам отсутствуют.

Автомобили начали скапливаться со стороны Керчи примерно к 05:00 субботы, 12 июля. На тот момент очередь на проезд из Краснодарского края проезда составляла более 200 машин. Затем, начиная с 09:00, с обеих сторон моста появились заторы, в которых суммарно стояли тысяча машин.

К вечеру субботы автомобили, подъехавшие со стороны Тамани, следовали по мосту в штатном режиме. Тем временем водители, направляющиеся из Керчи, ожидали проезда около часа.