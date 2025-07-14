Очередь из 960 авто выстроилась на Крымском мосту

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Около 960 автомобилей стоит в очереди у въезда на Крымский мост, сообщает пресс-служба оперативного инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.

По информации на 04:00 по московскому времени, в очереди со стороны Тамани находится 960 транспортных средств. Ожидание для водителей составляет около трех часов.

При этом со стороны Керчи перед пунктом досмотра на Крымский мост очередь не наблюдается.

Ранее в очереди у въезда на Крымский мост стояло 1 253 автомобиля. Затруднения в проезде по мосту начались примерно с 03:00 по московскому времени 13 июля.

Также 12 июля движение транспорта по мосту было временно приостановлено. Однако вскоре пропускные пункты вернулись к работе в штатном режиме.



