Движение по ночам на ряде улиц в центре Москвы ограничено до декабря 2026 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение будет перекрыто сразу на нескольких улицах в центре Москвы с 4 августа 2025 года по 20 декабря 2026-го. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Водители не смогут проезжать в период с 1:30 до 5:30 по одной из двух-трех полос Гоголевского бульвара на участке от дома № 3 до дома № 6, строение 1. Кроме того, две из четырех полос будут закрыты на улице Знаменка возле пересечения с Крестовоздвиженским переулком.

Также перекроют одну полосу для автомобилистов на Крестовоздвиженском переулке в районе пересечения с улицей Знаменка, возле пересечения улицы Знаменка и Гоголевского бульвара в районе дома № 19, строение 1 по улице Знаменка, а также неподалеку от пересечения улицы Большая Грузинская и Большого Тишинского переулка. Кроме того, аналогичное ограничение затронет Нижегородскую улицу в районе пересечения с Ковровым переулком.

В департаменте объяснили, что проезд на данных участках закроют из-за строительных работ.

Ранее водителей предупреждали, что проезд в районе деревень Маврино, Чернецкое и Вяткино в ТиНАО будет частично закрыт для движения с 12:00 4 августа до 02:00 5 августа. Это связано с проведением киносъемок.

В департаменте транспорта Москвы уточнили, что перекрываться будут два участка. Первый расположен в районе деревни Маврино, второй – от деревни Чернецкое до деревни Вяткино. Закрывать участки будут не более чем на 10 минут.

