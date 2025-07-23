В России предложили запретить курьерам использовать СИМ с электромотором

В России предложили запретить курьерам использовать СИМ (средства индивидуальной мобильности) с электромотором. Авторы инициативы указали, что доставщики регулярно ездят по тротуарам на самокатах и велосипедах, при этом не соблюдают скоростной режим и дистанцию. Это представляет угрозу для пешеходов.

В отличие от обычных велосипедов двухколесный транспорт курьеров с мотором весит в несколько раз больше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.