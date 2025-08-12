МЧС предупредило о тумане в Подмосковье утром 12 августа

Фото: Москва 24

Туман с ухудшением видимости до 200–700 метров прогнозируется в Московской области утром во вторник, 12 августа, передает пресс-служба Главного управления МЧС по Подмосковью.

В ведомстве рекомендовали водителям включить противотуманные фары, а также придерживаться увеличенной дистанции, избегая резких маневров. В свою очередь, пешеходов призвали быть внимательным при переходе дороги, а также использовать на своей одежде светоотражающие элементы.

В Москве 12 августа ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем. По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 19 до 21 градуса тепла, по области – от 17 до 22 градусов.

При этом ночью температура в столице может понизиться до 11 градусов, а в Подмосковье – до 8 градусов.

