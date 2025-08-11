Московских водителей призвали соблюдать скоростной режим из-за дождя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) попросил водителей соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от впереди следующих машин из-за ожидаемых до конца дня дождя с грозой и сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сейчас трафик на дорогах оценивается в 3 балла. Интенсивное движение в настоящее время фиксируется на внешней стороне МКАД в районе Каширского шоссе, на внутренней стороне МКАД в районе улицы Свободы, а также на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Сущевского Вала.

Департамент транспорта Москвы предупредил, что вечером ожидаются локальные затруднения движения в центре столицы, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях в сторону области. Именно поэтому автомобилистам порекомендовали пересесть на общественный транспорт.

"Если поездок на авто не избежать, то отложите их на более позднее время", – попросил Дептранс.

Специалисты напомнили, что в условиях непогоды водители должны быть осторожнее за рулем. В частности, следует избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения. Кроме того, автомобилистов призвали не парковать машины рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

Ситуацию на дорогах мониторит ситуационный центр ЦОДД. Помимо этого, на дежурстве находятся экипажи дорожного патруля.

Ожидается, что в понедельник, 11 августа, в столице выпадет треть месячной нормы осадков. В связи с этим на улицах Москвы будут дежурить бригады и техники ГУП "Мосводосток", а также аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

На фоне непогоды в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности. Предупреждение действует до 21:00. Синоптики прогнозируют, что дожди закончатся в столице к середине недели. В частности, солнечная погода без осадков ожидается в четверг, 14 августа.

