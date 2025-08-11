Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Циклон из Карелии принес плотные облака в Москву. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как указал синоптик, атмосферный фронт, связанный с этим циклоном, сформирует погоду в понедельник, 11 августа, в столичном регионе. В связи с этим в Москве ожидаются кратковременные дожди, местами ливни с грозой. Воздух прогреется в столице до 21 градуса, а в области – до 23 градусов.

"Ветер юго-западный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы", – уточнил Леус.

В свою очередь, главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала в своем телеграм-канале, что в ночь на 11 августа фиксировалась облачность теплого фронта, на фоне которой наблюдалась гроза.

"В начале дня над столичной областью нависнет точка окклюзии, а при этом возможно все: и локальные сильные дожди и грозы", – добавила метеоролог.

По словам Поздняковой, сильнее всего данный процесс будет развиваться над севером Подмосковья, где может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Днем столбики термометра остановятся на уровне 18–20 градусов, подчеркнула синоптик.

Из-за неблагоприятных погодных условий, которые ожидаются в Москве 11 августа, в столичном регионе был объявлен желтый уровень опасности. Предупреждение действует в период с 09:00 до 21:00.

В связи с этим столичное управление МЧС России попросило жителей и гостей Москвы парковать машины в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

При этом, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве во второй декаде августа будет ниже, чем во время первой декады. В частности, разброс дневных температур будет в диапазоне от плюс 19 до плюс 25 градусов.

