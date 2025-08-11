Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве 11 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве в понедельник, 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба городского хозяйства столицы.

В связи с этим на московских улицах будут дежурить бригады и техники ГУП "Мосводосток", аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Москвичей и гостей столицы попросили быть осторожнее на улицах в непогоду. В частности, в городском хозяйстве рекомендовали не прятаться под деревьями и не оставлять рядом с ними машины.

Горожан призвали в случае обнаружения около домов скоплений воды позвонить в управу района, префектуру округа, в единый диспетчерский центр. Для связи с центром необходимо набрать следующий номер +7 (495) 539-53-53. Помимо этого, можно обратиться на портал "Наш город".

Если скопления воды были выявлены на дорогах или во дворах, тогда в городском хозяйстве посоветовали позвонить в ГУП "Мосводосток" по телефону +7 (495) 657-87-03. В случае обнаружения воды в подземных переходах горожане могут обратиться в ГБУ "Гормост", сообщив о проблеме по номеру +7 (495) 632-58-46.

В настоящее время в Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за грозы с дождем. Предупреждение действует до 21:00 11 августа, добавили в Гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют, что дожди закончатся в Москве к середине следующей недели. Солнечная погода без осадков ожидается уже в четверг, 14 августа. Тогда температура будет около или выше нормы.

