Тропический шторм "Эрин" сформировался в Атлантическом океане

Фото: ТАСС/AP/Johnson Lai

Тропический шторм "Эрин" образовался в Атлантическом океане. Об этом сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Согласно данным ведомства, он сформировался примерно в 455 километрах к западу от островов Кабо-Верде. Порывы ветра в зоне шторма достигают 75 километров в час, а скорость движения – 31 километра в час. "Эрин" направляется на запад.

К настоящему моменту в США не было объявлено штормовых предупреждений. Однако метеорологи ожидают усиления "Эрин" в ближайшие дни.

Телеканал CBS добавляет, что при ухудшении метеорологических условий шторм может стать первым ураганом в Атлантике в текущем сезоне.

В конце июля тропический шторм "Ко-Мэй" обрушился на Китай. Он принес ливни и сильный ветер в регион дельты реки Янцзы на востоке страны. Вслед за Пекином накрыло города Нинбо, Ханчжоу и Шанхай.

Власти принимали экстренные меры по обеспечению безопасности населения. Например, из Шанхая были эвакуированы почти 300 тысяч жителей.

Также сильный тропический шторм фиксировался в Мексике. Ливни, гроза и шквалистый ветер наблюдались в городе Тапачула на юге страны. Это привело к наводнению. В результате затоплены оказались дома и машины.

