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Новости

31 июля, 07:45

Происшествия

Новости мира: тропический шторм "Ко-Мэй" обрушился на Китай

Новости мира: тропический шторм "Ко-Мэй" обрушился на Китай

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Тропический шторм "Ко-Мэй" обрушился на Китай. Он принес ливни и сильный ветер в регион дельты реки Янцзы на востоке страны. Вслед за Пекином накрыло города Нинбо, Ханчжоу и Шанхай. Власти принимают экстренные меры по обеспечению безопасности населения. Из Шанхая уже эвакуировали почти 300 тысяч жителей.

Концерт Дженнифер Лопес в египетском городе Шарм-эш-Шейхе вызвал ажиотаж, на входе произошла давка. Десятки зрителей вынуждены были ждать несколько часов, чтобы попасть внутрь. Несмотря на трудности, связанные с большим количеством зрителей, выступление прошло успешно. Певица приехала в Египет в рамках своего мирового турне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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