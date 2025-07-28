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28 июля, 14:30

Происшествия

Новости регионов: в Астрахани обрушился подъезд жилого дома

Новости регионов: в Астрахани обрушился подъезд жилого дома

Подъезд жилого дома обрушился в Астрахани

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В Астрахани обрушился подъезд жилого дома. Эвакуированы 15 человек, под завалами могут находиться еще люди, сообщают в экстренных службах. Есть риск повторных обрушений. ЧП случилось в жилом доме по адресу улица Ляхова, дом № 6. На месте проводится разбор завалов. Предварительной причиной случившегося был назван взрыв газа, однако его утечки специалисты не зафиксировали. Известно, что в 2024 году дом признали аварийным, но он не был расселен.

Спасатели МЧС завершили поисковые работы в районе крушения самолета Ан-24 в Амурской области. На данный момент на месте ЧП расчищают площадку. В интересах расследования авиакатастрофы, обломки вывозятся с места крушения вплоть до самых мелких деталей. Бортовые самописцы уже доставлены в Москву, в ближайшее время специалисты приступят к их расшифровке. Напомним, в авиакатастрофе 24 июля погибли 48 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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