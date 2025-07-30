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Новости

Новости

30 июля, 11:30

Происшествия

Новости мира: угрозу цунами объявили на Гавайях, в Индонезии и Японии

Новости мира: угрозу цунами объявили на Гавайях, в Индонезии и Японии

Москвичи оказались среди туристов на Камчатке, где произошло мощное землетрясение

Сильнейшее за последние десятилетия землетрясение произошло на Камчатке

Врачи в Камчатском онкодиспансере не прервали операцию во время землетрясения

Новости регионов: пожар произошел на складе в деревне Лепсари Ленинградской области

Новости мира: мощный взрыв произошел на заводе в США

ДТП с двумя микроавтобусами и такси произошло в Москве

Сильное землетрясение произошло на Камчатке

Новости регионов: двух подростков на надувной лодке унесло в море на Кубани

"Московский патруль": перед судом предстал мужчина, убивший двух пенсионеров из-за денег

Угрозу цунами объявили на Гавайях, в Индонезии и Японии после землетрясения на Камчатке. Местные власти выпустили предупреждение о волнах высотой до 3 метров. Тысячи человек в Японии попросили эвакуироваться и подняться как можно выше.

Почти 3 тысячи спасателей задействовали для борьбы с лесными пожарами в Португалии. Максимальный риск возгораний в настоящее время действует по всей стране. При этом в ближайшие дни в государстве ожидается сильная жара. По прогнозам синоптиков, температура превысит 40 градусов.

Во французском герцогстве Лотарингия проходит всемирный фестиваль воздушных шаров. Мероприятие организуют каждый нечетный год на бывшей военной базе НАТО в Шамбле-Бюссьер. Гостей фестиваля ждут дневные и ночные запуски, а также соревнования, выставки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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