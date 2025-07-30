Новости мира: угрозу цунами объявили на Гавайях, в Индонезии и Японии

Угрозу цунами объявили на Гавайях, в Индонезии и Японии после землетрясения на Камчатке. Местные власти выпустили предупреждение о волнах высотой до 3 метров. Тысячи человек в Японии попросили эвакуироваться и подняться как можно выше.

Почти 3 тысячи спасателей задействовали для борьбы с лесными пожарами в Португалии. Максимальный риск возгораний в настоящее время действует по всей стране. При этом в ближайшие дни в государстве ожидается сильная жара. По прогнозам синоптиков, температура превысит 40 градусов.

Во французском герцогстве Лотарингия проходит всемирный фестиваль воздушных шаров. Мероприятие организуют каждый нечетный год на бывшей военной базе НАТО в Шамбле-Бюссьер. Гостей фестиваля ждут дневные и ночные запуски, а также соревнования, выставки.

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