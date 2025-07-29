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29 июля, 19:22

Туризм

В РСТ заявили об отсутствии опасности для туристов из-за природного пожара в Геленджике

Фото: телеграм-канал "Геленджик | Пресс-служба администрации"

Пожар в Геленджике разгорелся в горах, вдали от жилых районов, и не представляет угрозы для отелей и других туристических объектов. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператора "Алеан", передает ТАСС.

В РСТ уточнили, что объекты размещения не пострадали, также не поступало жалоб и от отдыхающих. Однако пожар произошел рядом с ЛЭП, в связи с чем на курорте временно отключали электричество.

В данный момент работа электросети постепенно восстанавливается. Более того, благодаря наличию автономных электрогенераторов у большинства отелей туристы не пострадали от отключения электричества.

Сейчас площадь природного пожара достигла 12 гектаров, заявили в пресс-службе МЧС. К борьбе с огнем привлечены более 130 пожарных и 24 машины, а также вертолет Ми-8, в связи с труднодоступностью гористой местности и жаркой сухой погодой.

Ранее в Феодосии сухая растительность и лесная подстилка загорелись на площади 3 тысячи квадратных метров. К тушению пожара привлечены более 50 специалистов и 19 единиц техники.

Спустя время природный пожар был локализован. Специалисты смогли остановить огонь в 100 метрах от города. Для тушения возгорания вертолет сбросил более 15 тонн жидкости.

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