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27 июля, 18:01

Происшествия

Сухая трава загорелась в Феодосии на площади 3 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Республике Крым"

Сухая растительность и лесная подстилка загорелись в Феодосии. Площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, возгорание произошло в Старокрымском лесничестве. К тушению пожара привлечены более 50 специалистов и 19 единиц техники.

В конце июня в поселке Лазурное в городском округе Алушта загорелась сухая трава. По данным МЧС РФ, ликвидации возгорания мешали труднодоступная местность, скальный массив и сильный порывистый ветер.

Позже стало известно о стабилизации ситуации в Алуште. На тот момент наблюдались только отдельные очаги тления и горения непосредственно в очаге пожара.

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