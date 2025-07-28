Новости мира: гуманитарная помощь поступила для 5 тыс семей сектора Газа

Грузовики с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа въехали на контрольно-пропускной пункт "Рафах". Груз состоит из продуктовых наборов для 5 тысяч семей и включает в себя 200 тонн продуктов, рассчитанных примерно на 50 тысяч человек. Также для жителей привезли 170 тонн муки и 5 тысяч единиц детского питания.

Наводнение случилось в румынском районе Сучава. Вода проходит через ложбины между холмами, по пути частично вымывая фундаменты домов. При этом потоки сносят даже автомобили.

Пользователи Сети уличили американского президента Дональда Трампа в нечестной игре в гольф. Инцидент произошел в Шотландии во время открытия курорта Trump Turnberry. На распространившемся в интернете видео заметно, как ассистент главы Штатов подбросил на поле мяч, который упал далеко от того места, куда на самом деле попал Трамп.