Новости регионов: нетрезвого угонщика задержали после погони в Красноярском крае

В Железногорске инспекторы ДПС устроили ночную погоню за нетрезвым водителем. Машина двигалась на высокой скорости, не реагируя на требования остановиться. Полицейским пришлось стрелять по колесам. Нарушителя задержали, выяснилось, что автомобиль был угнан. Возбуждены семь административных дел и одно уголовное.

Тем временем в Анапе продолжается ликвидация последствий разлива мазута. За сутки со дна моря спасатели собрали более ста мешков загрязненного вещества. Всего уже извлечено свыше 900 тонн песка с примесями. На борьбу с последствиями аварии в Керченском проливе дополнительно выделено почти 1,5 миллиарда рублей.

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